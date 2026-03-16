В Дубае дрон повредил топливный резервуар у аэропорта

В районе международного аэропорта Дубая беспилотник повредил один из топливных резервуаров, после чего начался пожар. Об этом сообщили местные власти .

Экстренные службы прибыли на место происшествия и приступили к устранению последствий и тушению огня.

«Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности и минимизации последствий», — заявили в медиаофисе правительства.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее иранский беспилотник взорвался у международного финансового центра в Дубае. Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как над городом поднимается столб густого дыма после случившегося. Другой дрон протаранил элитную жилую высотку Address Creek Harbour. Обошлось без жертв, всех жильцов эвакуировали.