Иранский БПЛА атаковал международный финансовый центр в Дубае

Иранский беспилотник взорвался у международного финансового центра в Дубае. Об этом сообщило издание Sabereen News .

Авторы материала опубликовали кадры, на которых видно, как над городом поднимается столб густого дыма после взрыва.

«Звуки взрывов и поднимающиеся столбы дыма в Дубае», — отметили журналисты.

По их данным, взорвавшийся беспилотник принадлежит, предположительно, иранской армии.

Накануне Корпус стражей Исламской революции атаковал ракетами цели в Иерусалиме и Тель-Авиве. Прилеты зафиксировали на американских военных базах на Ближнем Востоке. КСИР ударил по штаб-квартире службы государственной безопасности Израиля и авиабазам еврейского государства.