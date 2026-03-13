Иранский БПЛА атаковал международный финансовый центр в Дубае
Иранский беспилотник взорвался у международного финансового центра в Дубае. Об этом сообщило издание Sabereen News.
Авторы материала опубликовали кадры, на которых видно, как над городом поднимается столб густого дыма после взрыва.
«Звуки взрывов и поднимающиеся столбы дыма в Дубае», — отметили журналисты.
По их данным, взорвавшийся беспилотник принадлежит, предположительно, иранской армии.
Накануне Корпус стражей Исламской революции атаковал ракетами цели в Иерусалиме и Тель-Авиве. Прилеты зафиксировали на американских военных базах на Ближнем Востоке. КСИР ударил по штаб-квартире службы государственной безопасности Израиля и авиабазам еврейского государства.