В доме подозреваемого в покушении на Трампа нашли второе подозрительное устройство

В доме Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа, нашли второе подозрительное устройство. Об этом со ссылкой на ФБР сообщила The Washington Post.

Мотивы Крукса пока не установили, сейчас специалисты работают над определением последовательности событий и перемещений стрелка перед преступлением, добавили журналисты.

Авторы материала уточнили, что данные о втором подозрительном предмете в ФБР представили вечером 14 июля. Первое предполагаемое взрывное устройство нашли в машине Крукса. Оба обезвредили взрывотехники.

Покушение на Трампа произошло 13 июля на его предвыборном митинге. Политика спасло чудо: он резко повернул голову и летящая в него пуля задела только ухо. По последним данным, экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.

Ранения во время стрельбы также получили три зрителя митинга, один из них скончался.

Подозреваемого в преступлении ликвидировали. Установлено, что стрельбу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Молодой человек прятался на крыше производственного здания вне территории, где проходил митинг. Оно расположено примерно в 100 метрах от сцены.