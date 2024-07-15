Секретная служба замешана? Экс-сотрудник ЦРУ заметил странную деталь в покушении на Трампа

Секретная служба США не выполнила грамотную работу по контролю безопасности на митинге кандидата в президенты Америки Дональда Трампа, поэтому злоумышленник смог близко подобраться и открыть стрельбу по политику. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue Works .

«Службе безопасности требовалось провести полную проверку не только места проведения мероприятия, но и всего периметра. В таких ситуациях нужно иметь обзор со всех сторон, по крайней мере, на 500 ярдов (457 метров — прим. ред.)», — сказал он.

По словам Джонсона, крыша постройки, на которой был стрелок, располагается в 118 метрах от места выступления Трампа. До начала митинга сотрудникам Секретной службы надо было проверить это место и разместить там телохранителя.

По мнению эксперта, такую халатность со стороны охранников Трампа можно объяснить двумя версиями: или они действительно некачественно выполнили свою работу, или причастны к планированию покушения.

Ранее военный эксперт и журналист Юрий Подоляка заявил, что попадание пули в голову Трампа было почти неизбежным. Его жизнь спас резкий поворот головы перед выстрелом.