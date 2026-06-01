Президенту Венгрии пригрозили импичментом

Против президента Венгрии Тамаша Шуйока инициируют процедуру импичмента, если он не покинет свой пост добровольно. Об этом Reuters заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.

«Сообщил президенту, что, если он не изменит позицию и не уйдет в отставку добровольно, я проинформирую фракцию партии „Тиса“ о наших предложениях. Тогда мы начнем в парламенте необходимые процедуры», — подчеркнул он.

Мадьяр напомнил, что Основной закон Венгрии подразумевает несколько вариантов лишения Шуйока полномочий. В случае необходимости представители «Тисы» внесут в парламент предложения о поправках к Конституции, чтобы добиться ухода президента.

Премьер-министр добавил, что глава государства не справился с возложенными на него обязанностями. По мнению Мадьяра, Шуйок в прошлые годы не препятствовал злоупотреблениям со стороны кабинета министров Виктора Орбана.