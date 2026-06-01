Президенту Венгрии пригрозили импичментом
Премьер Венгрии Мадьяр пригрозил добиться отставки президента Шуйока
Против президента Венгрии Тамаша Шуйока инициируют процедуру импичмента, если он не покинет свой пост добровольно. Об этом Reuters заявил премьер-министр республики Петер Мадьяр.
«Сообщил президенту, что, если он не изменит позицию и не уйдет в отставку добровольно, я проинформирую фракцию партии „Тиса“ о наших предложениях. Тогда мы начнем в парламенте необходимые процедуры», — подчеркнул он.
Мадьяр напомнил, что Основной закон Венгрии подразумевает несколько вариантов лишения Шуйока полномочий. В случае необходимости представители «Тисы» внесут в парламент предложения о поправках к Конституции, чтобы добиться ухода президента.
Премьер-министр добавил, что глава государства не справился с возложенными на него обязанностями. По мнению Мадьяра, Шуйок в прошлые годы не препятствовал злоупотреблениям со стороны кабинета министров Виктора Орбана.