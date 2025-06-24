Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в совместной статье для Financial Times назвали Россию главной угрозой для Европы. Они твердо решили обеспечить безопасность континента.

По мнению политиков, Россия пытается дестабилизировать другие страны и разрушить мировой порядок. Кроме того, лидеры ЕС пообещали поддерживать Украину.

Они также подчеркнули важность борьбы с терроризмом, защиты национальных границ и продвижения своих интересов по всему миру.

«Нам придется столкнуться с этими вызовами. Не потому, что кто-то просит нас об этом, а потому, что мы проницательны и обязаны сделать это ради наших граждан», — указано в публикации.

Франция и другие европейские страны, которые занимают жесткую позицию по отношению к РФ, намеренно хотят усилить напряженность, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

По мнению дипломата, «партия войны», в которой Франция играет ведущую роль, проникнута лютой ненавистью к России.