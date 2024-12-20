Киевский режим должен быть готов к отказу от территорий ради достижения мира с Россией. Такой совет властям Украины дал член датского парламента Мортен Мессершмидт, его процитировал телеканал TV2.

Также депутат считает, что после окончания конфликта на границе России и Украины нужно разместить войска НАТО. В своем выступлении Мессершмидт не обошел и тему цинизма западных союзников Киева.

«Будет лучше, если мы отрегулируем поставки помощи, чтобы не тратить деньги зря, и начнем помогать в заключении мирного соглашения», — отметил политик.

В ходе прямой линии президент Владимир Путин заявил, что перемирие в конфликте на Украине даст возможность противнику переукомплектоваться, поэтому Россию интересует только прочный мир.

Советник президента Украины Дмитрий Литвинов ответ на предложение Венгрии о рождественском перемирии назвал премьер-министра Виктора Орбана назойливым гонцом от Путина. Украинские власти заявили о готовности обсуждать завершение конфликта лишь с США и Европой.