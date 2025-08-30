В Дании призвали к самым жестким санкциям против России

Против России нужно вести самые жесткие санкции. С таким призывом выступил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, сообщило агентство Reuters.

«Против России возможны самые жесткие из возможных санкций. Я считаю, что мы должны рассматривать нефть, теневой сектор, флот», — отметил он.

Глава МИД Дании также предложил ввести ограничения против энергетики, финансов, включая криптовалюту, и «гражданского сектора» России.

Ранее во Франции также пригрозили новыми антироссийскими санкциями. Власти страны готовы настаивать на таких мерах, если на следующей неделе президент Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский снова не встретятся.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, усомнился, что такая встреча состоится. По его словам, за срыв переговоров придется отвечать России за счет введения новых санкций.