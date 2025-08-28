Мерц усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, «очевидно», не состоится. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщило AFP .

«Встреча Зеленского и Путина, как это было между президентом Трампом и президентом России, очевидно, не состоится», — сказал он.

По словам канцлера, срыв встречи лидеров России и Украины приведет к усилению санкций со стороны Евросоюза. Таким образом Запад хочет усилить давление на Путина, чтобы он согласился встретиться с Зеленским.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский могут выбрать дату встречи самостоятельно, исходя из собственных графиков. Он отметил, что личный диалог глав двух противоборствующих стран приблизит сделку, которая поставит точку в конфликте.