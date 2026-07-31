В Дании принцесса Изабелла отказалась от зарплаты за службу в армии

Датская принцесса Изабелла отказалась от зарплаты за службу в Гвардейском гусарском полку. Об этом сообщило издание B.T. со ссылкой на пресс-службу королевского дома.

Принцессе исполнилось 19 лет, в августе она начнет проходить 11-месячную службу в армии в Слагельсе. Первые пять месяцев Изабелла будет получать базовую подготовку.

В 2016 году королевский дом решил, что содержание военнообязанного будет получать наследный принц Кристиан, но только после того, как обзаведется личным персоналом и собственным домом. Во время службы он также не получал армейской зарплаты.

В июне Евростат сообщил, что Дания стала самой дорогой страной для жизни в ЕС в 2025 году. Уровень цен на услуги и товары достиг 140% от среднего показателя по Евросоюзу.