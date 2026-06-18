Уровень цен в Дании оказался самым высоким в Евросоюзе

Дания стала самой дорогой страной для жизни в Евросоюзе в 2025 году. Уровень цен на товары и услуги там достиг 140% от среднего показателя по ЕС. Об этом сообщил Евростат на официальном сайте .

Следом расположились Ирландия с показателем 136% и Люксембург — 132%. Самые низкие цены зафиксировали в Болгарии, Румынии и Польше: 63%, 65% и 73% от среднего уровня по Евросоюзу соответственно.

Самый заметный разброс пришелся на расходы на жилье — крупнейшую статью затрат домохозяйств. В Ирландии они составили 190% от среднего уровня по ЕС, а в Болгарии — 41%.

Второй по значимости категорией стали продукты питания и безалкогольные напитки. Дороже всего они обошлись жителям Люксембурга — 122% от среднего уровня по ЕС, дешевле всего — жителям Румынии, где показатель составил 80%.

Ранее профсоюз европейских фермеров заявил, что аграрный сектор Евросоюза столкнулся с серьезным давлением из-за роста цен на энергию и удобрения.