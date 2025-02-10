В Дании придумали способ отомстить США за желание выкупить Гренландию

Инициативная группа Denmarkification предложила властям Дании выкупить американский штат Калифорния в ответ на желание Дональда Трампа присоединить к США Гренландию. Активисты поделились идеей на своем сайте .

«Вы когда-нибудь смотрели на карту и думали: „Знаете, что нужно Дании? Больше солнечного света, пальм и роликов“. Что ж, у нас есть уникальная возможность воплотить эту мечту в реальность. Давайте купим Калифорнию у Дональда Трампа», — написали общественники.

Авторы инициативы считают, что для покупки Калифорнии потребуется один триллион долларов. Сумму предложили собрать путем краудфандинга.

Для тех, кто пожертвует деньги на сделку, общественники придумали систему «призов»: за отправку 10 крон житель получит открытку от датской королевской семьи, за 100 крон — онлайн-тур по новым студиям Danishwood studios, за 1000 — пожизненный запас калифорнийских авокадо, за 10 тысяч — увековечивание имени на уличном указателе «в Новой Дании». Благотворителю, выделившему на приобретение Калифорнии организаторы предлагают «собственный пляж в Малибу».

«Всего 200 000 крон с каждого датчанина. Откажитесь от нескольких латте, и все получится», — предложила группа Denmarkification.

По мнению общественников, Трамп согласится продать Калифорнию, поскольку он «не самый большой поклонник» штата и неоднократно называл его наиболее разрушенным в стране.

Дональд Трамп со времен своего первого президентского срока мечтал выкупить у Дании Гренландию. К идее политик вновь вернулся после избрания президентом США в 2024 году. Он заявил, что Гренландия должна присоединиться к Соединенным Штатам, и пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Глава датского МИД Ларс Лкке Расмуссен заявил, что сделка не состоится.