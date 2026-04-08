Сирия объявила об открытии воздушного пространства

С 8 апреля Сирия возобновляет работу международного аэропорта Дамаска и открывает воздушное пространство. Об этом сообщило управление гражданской авиации и воздушного транспорта республики.

«Объявляем о возобновлении работы всех закрытых воздушных коридоров, международного аэропорта Дамаска и открытии воздушного пространства Сирии», — заявили в ведомстве.

В управлении добавили, что решение приняли после проведения комплексной технической оценки и в координации с международными и региональными организациями.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии полной разблокировки судоходства в Ормузском проливе. Также Штаты получили от Ирана документ об урегулировании конфликта с 10 ключевыми требованиями.

Ранее воздушное пространство и все аэропорты также открыл Ирак.