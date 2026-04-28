Подмосковная полиция задержала трех курьеров телефонных мошенников

Правоохранители задержали в Московской области трех курьеров телефонных мошенников, которые убедили пенсионерку отдать им 70 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного МВД.

Женщине поступило сообщение из домового чата о необходимости проверить счетчики с помощью перехода по ссылке. Через некоторое время пенсионерке под видом сотрудника Центробанка позвонил неизвестный. Он рассказал ей о якобы необходимости декларирования крупных сумм и потребовал передать ему пять миллионов рублей.

Позже мошенники выманили у пенсионерки 35 миллионов рублей. Когда женщина передала еще 30 миллионов курьеру, то поняла, что ее обманули.

СК возбудил уголовное дело. Суд избрал трем задержанным посыльным меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в МВД рассказали, что большинство телефонных мошенников звонят с территории Украины или стран Юго-Восточной Азии. По словам экспертов, почти все эти кол-центры управляются украинскими кураторами.