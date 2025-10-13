Оборонительные позиции украинской армии на ряде участков фронта начинают разваливаться — у войск не хватает людей, а между подразделениями образуются широкие бреши. Об этом сообщило чешское издание iDNES со ссылкой на источники на линии боевых действий.

По данным журналистов, на передовой российские силы возобновили активное продвижение, особенно в Донецкой и Запорожской областях.

Военные на местах признают: оборона ВСУ становится фрагментарной, а солдат катастрофически не хватает. Из-за нехватки пехоты украинцы не могут удерживать единую линию, и российские подразделения все чаще используют прорывы для продвижения вглубь. По словам бойцов, противник проникает в тыл на мотоциклах, обходя укрепления.

Издание «Украинская правда» цитирует военнослужащих, которые жалуются, что «все больше людей уходит и все меньше возвращается». На некоторых позициях командование вынуждено выставлять даже раненых, чтобы дроны разведки противника не фиксировали пустые участки.

Особое внимание в Москве, по данным издания, сосредоточено на Запорожском направлении. Российские войска группы «Днепр» продвигаются к городу и уже вышли к районам Приморского и Степногорска — чуть более чем в 20 километров от жилых кварталов Запорожья.

По данным американского Института изучения войны (ISW), ситуация в Донецкой области ухудшается, а российская армия продолжает усиливать давление под Купянском и Лиманом.

Ранее в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что установление российскими войсками контроля над Красноармейском может привести к обрушению всего восточного фронта Вооруженных сил Украины.