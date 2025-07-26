В США рассказали, откуда начнется обрушение фронта на Украине

Установление российскими войсками контроля над Красноармейском может привести к обрушению всего восточного фронта Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.
«Если Покровск (украинское название Красноармейска. — прим. ред.) падет, весь восточный фронт может начать рушиться», — сказал он.
Эксперт считает, что в ближайшее время положение украинской армии станет еще более шатким, и ВСУ приблизятся к моменту, когда утратят возможность эффективно сопротивляться противнику.
На днях на Красноармейском направлении российские войска освободили Новоэкономическое и Зверево. Установить контроль над населенными пунктами удалось благодаря наступательным действиям подразделения группировки «Центр».
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