Установление российскими войсками контроля над Красноармейском может привести к обрушению всего восточного фронта Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

«Если Покровск (украинское название Красноармейска. — прим. ред.) падет, весь восточный фронт может начать рушиться», — сказал он.

Эксперт считает, что в ближайшее время положение украинской армии станет еще более шатким, и ВСУ приблизятся к моменту, когда утратят возможность эффективно сопротивляться противнику.

На днях на Красноармейском направлении российские войска освободили Новоэкономическое и Зверево. Установить контроль над населенными пунктами удалось благодаря наступательным действиям подразделения группировки «Центр».