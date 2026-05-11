В Чехии 9 мая отметили 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Сотни пражан собрались на площади столицы, чтобы почтить память советских воинов-освободителей, спасших Чехословакию от фашистской оккупации.

«В ходе мероприятия прозвучали легендарные песни военных лет, исполненные на русском языке», — добавили в пресс-службе.

В Испании прошла мемориальная церемония у монумента советским добровольцам. Торжественное возложение цветов и венков прошло на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде.

Ранее президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле, посвященном Дню Победы 9 мая, подчеркнул, что Россия никогда не делила победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую.