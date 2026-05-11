В Испании возложили цветы и венки к монументу советским добровольцам

В Испании прошла церемония у Монумента советским добровольцам. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

В честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне дипломаты Посольства России в Испании во главе с послом Юрием Клименко вместе с коллегами из Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана почтили память советских добровольцев, павших в Гражданской войне в Испании 1936–1939 годов. Торжественное возложение цветов и венков прошло на кладбище Фуэнкарраль в Мадриде.

«По традиции цветы были возложены также к памятнику испанским бойцам-антифашистам, сражавшимся против гитлеровской Германии на фронтах Второй мировой войны», — отметили в пресс-службе.

В школе при посольстве также прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Кроме того, 9 мая в Барселоне прошло шествие «Бессмертного полка». В нем приняли участие около 400 человек.

В 14 странах Евразии прошли масштабные празднования Дня Победы, включая Францию и Польшу. Организовали концерты, общественные акции и другие мероприятия международное патриотическое движение «Победа 9/45» и АНО «Евразия», которое появилось в феврале 2025 года. Его цель — сохранить историческую память и укрепить международные гуманитарные связи.