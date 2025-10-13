Аналитик Уотсон: Запад уже формирует угрозы для России на Кавказе и в Европе

Украинский конфликт не завершится в 2025 году из-за того, что Запад создает угрозы для России сразу в нескольких регионах. Об этом заявил британский аналитик Алан Уотсон в соцсети X .

Он отметил, что уже фиксируется рост напряженности в Арктике, Балтийском и Черном морях, а также в Армении, Грузии и Азербайджане. Натовские войска прибывают в Молдавию, а в Румынии альянс строит крупную авиабазу.

«Россия знает, что война только началась», — отметил Уотсон.

Ранее норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что Финляндия и Скандинавия после вступления в НАТО превращаются в новую линию фронта против России, своеобразную «Украину на Севере».

Ранее американский спецназ начал усиленно готовиться к возможному конфликту с Россией, отрабатывая операции вместе с союзниками на территории США и Европы.