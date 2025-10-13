«Украина на Севере». На Западе заявили о новой линии фронта против России

После вступления Финляндии и Швеция в НАТО, Скандинавия и Финляндия превращаются в новую линию фронта против России. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Когда Финляндия и Швеция стали членами альянса, в регионе начали открываться военные базы и он стал превращаться в огромную линию фронта против России. Профессор назвал его «Украиной на Севере».

«На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не было иностранных войск», — объяснил Дизен.

С 2022 года после начала спецоперации скандинавские страны выражают очень агрессивное настроение по отношению к России. На этом фоне Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия усилили военное сотрудничество и объединили ресурсы для совместной обороны перед вероятным военным конфликтом.