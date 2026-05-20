Daily Express: в Британии разгорелся скандал вокруг решения убрать флаг Украины

В Великобритании разгорелся политический спор после того, как со здания местной администрации в графстве Эссекс убрали украинский флаг. Об этом написал таблоид Daily Express .

Лидер партии Reform UK Найджел Фараж вступил в полемику с бывшим главой МВД Британии Джеймсом Клеверли, который раскритиковал такое решение.

«При партии Reform UK над нашими общественными зданиями не будет вывешиваться никаких иностранных флагов. Ваша реакция на это лишь демонстрирует, почему в первую очередь проиграли вы», — написал Фараж в соцсети X.

Как отметили обозреватели, Фараж стал последовательно добиваться снятия иностранных флагов со зданий местных советов, которые контролирует его партия. В первую очередь речь идет об украинских флагах, ранее вывешенных в знак солидарности.

В самой партии объяснили такую линию вопросами национальной гордости и приоритета британской идентичности.

Ранее на антифашистском марше в Риме вспыхнул спор между участниками из-за украинских флагов. Участники нападения срывали символику и выкрикивали лозунги против сторонников Киева.