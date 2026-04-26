Антифашистский марш в Риме сопровождался конфликтом между участниками из-за украинских флагов. Об этом сообщила газета La Repubblica .

Представители леворадикальной организации Cambiare Rotta напали на активистов движений +Europa и Radicali Italiani, которые пришли на площадь с палестинскими и украинскими флагами. Участники нападения срывали флаги и выкрикивали лозунги против сторонников Киева.

«Уберите фашистов с марша!» — кричали они.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Италия находится в состоянии анабиоза из-за западной пропаганды. Ее слова прозвучали на фоне продолжающихся споров в Италии по украинской теме.