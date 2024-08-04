В Британии сообщили о нападении на судно у побережья Йемена

Британские ВМС сообщили о ракетной атаке на торговое судно у побережья Йемена

Торговое судно атаковали в 125 километрах от берегов Йемена вечером 3 августа. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Капитан рассказал, что в судно попало неизвестное взрывное устройство, но члены экипажа не пострадали. Нападение произошло к востоку от Адена в Йемене. Власти начали расследование.

Представители UKMTO рекомендовали судам соблюдать осторожность при прохождении в этом районе, а также сообщать о любой подозрительной активности.

Позже в UKMTO уточнили информацию.

«Офицер по вопросам безопасности сообщает, что судно было поражено ракетой. Пожара, поступления воды или утечек нефти не отмечено», — уточнили в центре.

Кроме того, судно продолжило движение в порт назначения.

В конце июля американские и британские военные нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена,. До этого хуситы из «Ансар Алла» ударили баллистическими ракетами по американскому судну Pumba в Красном море и целям в районе израильского города Эйлат.