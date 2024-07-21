Хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну

Хуситы ударили по району израильского Эйлата и американскому судну Pumba

Правящее на севере Йемена шиитское движение хусистов «Ансар Алла» нанесло удары баллистическими ракетами по американскому судну Pumba в Красном море и целям в районе города Эйлат на юге Израиля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группировки.

«Ракетные подразделения Вооруженных сил Йемена провели операцию, в ходе которой нанесли удары по целям в районе Умм-ар-Рашраша беспилотниками и баллистическими ракетами. Также в Красном море был нанесен удар по судну Pumba под флагом США», — сообщил представитель хуситов Яхья Сариа.

В движении уточнили, что все удары выполнили в ответ на агрессию Израиля, Великобритании и США.

Движение «Ансар Алла» контролирует  большую часть побережья Красного моря со стороны Йемена. Ранее оно заявило о намерении атаковать любые суда, связанные с Израилем.

В конце июня хуситы ударили по израильскому судну гиперзвуковой ракетой.

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