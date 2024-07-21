США и Британия атаковали Ходейду на западе Йемена

Al Masirah: военные США и Британии нанесли четыре удара по провинции Йемена

Военные США и Великобритании нанесли четыре авиаудара по провинции Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Masirah .

«США и Великобритания нанесли четыре авиаудара по району Рас-Иса в округе Ас-Салиф», — указали в сообщении.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение хусистов «Ансар Алла» атаковали баллистическими ракетами американское судно Pumba в Красном море. Также они обстреляли цели в районе города Эйлат на юге Израиля.

Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что все удары выполнили в ответ на агрессию Израиля, Великобритании и Соединенных Штатов.

В последних числах июня хуситы атаковали израильское судно гиперзвуковой ракетой. Иран передал им технологию производства противокорабельной ракеты. Дальность ее действия составляет до 2000 километров.