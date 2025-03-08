В Британии раскрыли замысел, который скрывается за словами Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет занять лидирующее положение в Европе и диктовать остальным свои условия, поэтому начал поднимать волну истерии. Об этом на YouTube-канале Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Макрон старается поднять в Европе волну паники, истерии и сумасшествия, чтобы протолкнуть свой план, по которому возглавляемая им Франция станет лидером Европы», — заявил аналитик.

Также он отметил, что последние заявления Макрона отражают исторический страх французов перед Германией в процессе перевооружения. По его словам, именно поэтому глава Пятой республики так стремится занять лидирующую позицию.

«Макрон хочет сделать Европу чем-то вроде Французской империи. И сделать это он хочет как можно скорее, пока Германия не завершила свое перевооружение», — подвел итог Меркурис.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность из-за слов Макрона. Французский лидер предложил использовать ядерное оружие страны для защиты всего Евросоюза.