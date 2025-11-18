Путин назвал Россию единственной страной, производящей атомные ледоколы

Россия стала единственной страной мира, которая занимается серийным выпуском надежных атомных ледоколов. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на церемонии закладки нового корабля ледокольного флота проекта 22220 «Сталинград».

Глава государства подчеркнул, что все производство основано на базе отечественных технологий.

«Россия — сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство надежных атомных ледоколов», — заявил Путин.

Президент добавил, что развитие уникального российского ледокольного флота не остановили никакие сложности. Корабли продолжают пополнять современной техникой.

«Уверен, что новый ледокол „Сталинград“ будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа», — сказал глава государства.

Путин отметил, что усиление ледокольного флота укрепляет позиции России в Арктике и реализует логистический потенциал страны.

В конце июня в поздравлении кораблестроителей с профессиональным праздником президент России поручил развернуть производственные мощности для выпуска новых судов. Он подчеркнул, что это необходимые меры для защиты морских границ, а также для круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.