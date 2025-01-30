RS: у НАТО нет защиты от ударов российской ракетой «Орешник»

У НАТО нет средств защиты от ударов российской ракетой «Орешник». Об этом заявил отставной коммодор ВМС Великобритании Стив Джерми в беседе с Responsible Statecraft .

«Летящий со скоростью больше десяти махов „Орешник“ полностью разрушит любой завод по производству оружия или морскую, наземную или авиационную базу НАТО», — сказал он.

По словам офицера, в случае войны с альянсом ВС России будут бить по тем же объектам, по которым наносят удары на Украине.

Ранее экс-глава израильской спецслужбы «Натив» политолог Яков Кедми заявил, что, если хотя бы один российский комплекс «Орешник» разместят в Белоруссии, вопрос безопасности в республике сразу решат. Также он отметил, что размещенный в стране комплекс «успокоит Польшу навсегда».

Похожим мнением поделился военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, «Орешник» в Белоруссии поможет пресечь провокации со стороны Европы.