Российский ракетный комплекс «Орешник», который со дня на день появится на территории Белоруссии, поможет пресечь провокации со стороны европейских стран. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.
«„Орешник“ — это изюминка, если говорить о средствах поражения. Поэтому он охладит различные провокации, возможности цветных революций и вопросы экспансии, нападения», — подчеркнул специалист.
Он отметил, что различными провокациями на границе Белоруссии занимаются силы киевского режима. «Орешник» может долететь до любой из стран Европы максимум за 15 минут, добавил Дандыкин.
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