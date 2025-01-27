Российский ракетный комплекс «Орешник», который со дня на день появится на территории Белоруссии, поможет пресечь провокации со стороны европейских стран. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru .

«„Орешник“ — это изюминка, если говорить о средствах поражения. Поэтому он охладит различные провокации, возможности цветных революций и вопросы экспансии, нападения», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что различными провокациями на границе Белоруссии занимаются силы киевского режима. «Орешник» может долететь до любой из стран Европы максимум за 15 минут, добавил Дандыкин.