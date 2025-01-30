«Успокоит Польшу навсегда». Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии

Размещение даже одного российского комплекса «Орешник» в Белоруссии может окончательно решить вопрос безопасности в регионе и угомонить Польшу. Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми рассказал в интервью БелТА .

«Достаточно, что они (Белоруссия — прим. ред.) <…> получили одну систему [„Орешник“], чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — сказал он.

Кедми напомнил, что в Минске никогда не предъявляли претензий соседним странам, чего не скажешь о Варшаве, руководство которой любыми способами нагнетает обстановку в регионе.

По его словам, у польских властей имеется только одна проблема. Они не знают, где им «найти нового Лжедмитрия, которого поставить на российский престол». Вот и в Белоруссии они пытаются то же самое провернуть.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что размещение «Орешника» на белорусской территории может свести на нет любые провокации и цветные революции со стороны Европы. Новейшая российская баллистическая ракета способна долететь до любой из европейских стран максимум за 15 минут.