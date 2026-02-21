Трамп подписал указ о глобальной пошлине в 10% для всех стран мира

Трамп: в Овальном кабинете я подписал указ о тарифе в 10% для всех стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введении глобальной 10%-ной пошлины для всех стран мира. Сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social .

«Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно», — написал Трамп.

Детали механизма введения тарифа, а также возможные исключения Трамп в своем заявлении не уточнил.

Ранее президент США раскритиковал решение Верховного суда об отмене тарифов, введенных по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Трамп сообщил, что ряд действующих мер, в том числе в сфере национальной безопасности, останется неизменным. К этому администрация добавила новые шаги, в частности, введение пошлины на импорт для всех стран мира.