В Британии педофил работал в детском саду и насиловал воспитанников
Работника детского сада в британском Бристоле приговорили к 30 годам лишения за сексуальное насилие над мальчиками. Об этом сообщил телеканал Sky News.
«30-летнего мужчину признали виновным в прошлом месяце по двум пунктам в изнасиловании ребенка младше 13 лет, четырем эпизодам сексуального насилия», — говорится в публикации.
В материале обратили внимание, что прокурор Вирджиния Корнуолл назвала это уголовное дело «кошмаром для каждого родителя».
Преступления против половой неприкосновенности пяти мальчиков в возрасте от двух до трех лет мужчина совершил в детском саду Partou King Street.
