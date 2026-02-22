Оболгала? Юная девочка опознала педофила, но в тюрьме уже восемь лет сидел другой

Красноярская школьница опознала насильника через восемь лет после преступления

Российская 13-летняя школьница внезапно опознала на улице своего насильника. При этом полиция уверена, что ее обидчик уже давно сидит в тюрьме, детали происшествия раскрыл телеграм-канал Baza .

Злоумышленник напал на девочку, когда ей было всего пять лет. Воспоминания вернулись к ней сравнительно недавно — после страшного эпизода шок заблокировал воспоминания, начались у нее и проблемы с речью.

О пережитом девочка смогла рассказать родственникам лишь прошлым летом. Вскоре на прогулке она увидела знакомого семьи. Школьница узнала в нем насильника.

Отчим девочки тут же избил мужчину. Тот написал заявление в полицию, семья пострадавшей школьницы также обратилась к правоохранителям.

Адвокат друга семьи, которого девочка обвинила в насилии, считает своего подзащитного невиновным. С ним склонно согласиться следствие — в этом преступлении подозревают еще одного знакомого той же семьи, который уже сидит в тюрьме по другим, по схожим обвинениям.

Тот мужчина в содеянном признался. Его словам не поверила мать девочки. Она указала, что преступник неверно описал квартиру, где и произошло нападение.

Семья убеждена, что настоящий педофил все эти годы живет рядом с ними, пока в колонии находится тот, кто просто «взял вину на себя».

