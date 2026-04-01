В Британии опубликовали шорт-лист номинантов на Букеровскую премию

Организаторы Международной Букеровской премии опубликовали на сайте список номинантов в 2026 году. В шорт-лист вошли шесть произведений.

В список вошли два произведения на немецком языке, а также болгарская писательница, бразильянка, француженка и тайваньская писательница с романом на китайском языке.

Председателем жюри в 2026 году стала британская писательница Наташа Браун.

Всего на премию номинировалось 128 произведений. Длинный список опубликовали 13 февраля, в нем было 13 книг. Победителя назовут 19 мая. Победитель получит вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, которые он обязан поделить с переводчиком книги на английский язык. Вручать призы будут в музее Tate Modern в Лондоне.

В 2025 году Букеровскую премию получила индийская писательница Бану Муштак. Букеровскую премию в 2024 году получила британская писательница Саманта Харви за роман «На орбите».