Букеровскую премию в 2024 году получила британская писательница Саманта Харви за роман «На орбите». Об этом организаторы премии сообщили на официальном сайте.
Букеровская премия считается одной из самых престижных в литературном мире. Получивший премию роман повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.
Организаторы отметили произведение за «красоту и амбициозность». Букеровскую премию впервые получила книга, действие которой происходит в космосе.
В мае Букеровскую премию вручили немецкой писательнице Дженни Эрпенбек за свой роман «Кайрос». Она получила награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,7 миллиона рублей).
Автор книги о жизни в космосе получил Букеровскую премию
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