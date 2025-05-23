Редактор Мильчин назвал Букеровскую премию, которую вручили Бану Муштак, престижной

Комментируя новость о награждении Муштак премией за сборник рассказов «Сердце-лампа», Мильчин уточнил разницу между двумя версиями Букера. По его словам, главная Букеровская премия («Booker Prize»), вручаемая ежегодно осенью, считается аналогом кинематографического «Оскара» в литературе и предназначена исключительно для англоязычных авторов. Между тем международная Букеровская премия («International Booker Prize») ориентирована на переводы иностранных произведений на английский язык.

Получение международной Букеровской премии, безусловно, приносит пользу карьере автора, облегчая дальнейший перевод его произведений на другие языки и повышение известности. Мильчин отдельно упомянул, что помимо творческой деятельности, Бану Муштак известна и активной общественной позицией, а также использованием редкого языка в своих работах.