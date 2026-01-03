В Бразилии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек
В Бразилии 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком на 491-м километре федеральной трассы BR-116 вблизи города Пелотас. Об этом сообщил G1.
Среди жертв ДТП — водитель автобуса. Еще 11 человек пострадали, их экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Авария произошла утром 2 января. Ее причины устанавливают сотрудники местных правоохранительных органов.
