В Бразилии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек

В Бразилии 11 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком на 491-м километре федеральной трассы BR-116 вблизи города Пелотас. Об этом сообщил G1 .

Среди жертв ДТП — водитель автобуса. Еще 11 человек пострадали, их экстренно госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла утром 2 января. Ее причины устанавливают сотрудники местных правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде. Он врезался во впереди идущий автомобиль по дороге к достопримечательности.

В конце декабря россиянка пострадала в лобовом столкновении поездов в Перу. Ранения получили больше 30 человек, погиб машинист одного из составов.