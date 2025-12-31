Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Baza: российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Аварией закончилась поездка на новогоднюю экскурсию на автобусе для 40 отдыхавших в Таиланде российских туристов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Во время поездки на реку Квай перевозивший отпускников автобус врезался в ехавший впереди автомобиль в районе Канчанабури.

Удар оказался настолько сильным, что несколько пассажиров вылетели из кресел.

Прибывшие на место медики забрали пострадавших в больницу для проведения обследования. Остальные продолжили путь на другом автобусе.

В начале ноября перевозивший иностранных туристов из Чиангмая в Бангкок автобус перевернулся в тайской провинции Лампанг. Водитель не справился с управлением на скользкой после дождя трассе.

По данным местной полиции, серьезные травмы получил один пассажир, еще четверых с ушибами и кровоподтеками забрали в больницу.