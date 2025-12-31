Россиянка пострадала в лобовом столкновении поездов в Перу

Перевозившие туристов поезда к главной достопримечательности Перу — древнему городу инков Мачу-Пикчу в лобовую столкнулись на единственной железной дороге. В результате происшествия погиб машинист одного из составов, более 30 человек получили ранения. Об этом сообщил радиостанция RPP .

В опубликованном журналистами списке госпитализированных оказалась 30-летняя россиянка Полина Копцова. Врачи диагностировали у нее перелом ребра.

По данным полиции Перу, на железной дороге столкнулись составы перевозчиков Inca Rail S.A. и PeruRail S.A. В отношении обоих перевозчиков правоохранители начали расследование.

Для эвакуации раненых и оставшихся без возможности выбраться из высокогорного района пассажиров государственный перевозчик PeruRail направил три пустых вагона.

Кроме того на место выехали подразделения Министерства подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Владеющая железной дорогой компания Railroad Trasandino S. A. заявила, что потребуется несколько дней на ремонт путей.

Это вызвало серьезную критику со стороны туристов, которые уже купили билеты для посещения Мачу-Пикчу. Пострадавшие пути — это единственный способ добраться до древнего города

