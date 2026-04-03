В Бразилии самолет влетел в ресторан и взорвался, четверо погибли

В результате крушения самолета в Бразилии четыре человека погибли

В Бразилии легкий самолет влетел в здание ресторана, после чего произошел взрыв. Об этом сообщил CNN Brasil .

ЧП произошло утром 3 апреля в муниципалитете Капао-да-Каноа (штат Риу-Гранди-ду-Сул), примерно в 140 километрах от Порту-Алегри. Самолет упал вскоре после взлета — около 10:38 по местному времени.

По данным спасателей, перед падением воздушное судно задело столб у конца взлетной полосы, после чего рухнуло на ресторан. Удар вызвал мощный взрыв и пожар, огонь также перекинулся на соседние дома.

Жертвами катастрофы стали четыре человека, находившиеся на борту: пилот, супружеская пара и еще один пассажир. Самолет направлялся в Сан-Паулу.

В момент падения в ресторане не было посетителей, персонал и жители ближайших домов не пострадали. Пожар удалось потушить, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее в городском округе Коломна рухнул легкомоторный самолет. По предварительным данным, на борту находились два человека, оба погибли.