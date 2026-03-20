В городском округе Коломна рухнул легкомоторный самолет

Сегодня днем в городском округе Коломна случилось чрезвычайное происшествие. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что в районе дома №102 по улице Кирова упал легкомоторный самолет. По информации местных жителей, крушение произошло около трех часов дня.

Экстренные службы сработали оперативно и слаженно, что позволило избежать более серьезных последствий. На место происшествия сразу же выехали пожарные, сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

Прибывшие специалисты установили, что воздушное судно упало у кромки воды в районе реки Оки. Возгорания при падении не произошло, поэтому силовые структуры смогли приступить к осмотру территории без угрозы распространения огня.

По предварительным данным, на борту находились два человека, оба погибли. Жертв среди жителей города и разрушений городской инфраструктуры нет.

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются. К расследованию подключились Следственный комитет и транспортная прокуратура.