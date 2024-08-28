В Болгарии арестован россиянин, объявленный в розыск Интерполом за банковские махинации

Varna24: в Болгарии арестовали россиянина по запросу Интерпола

Россиянин, объявленный в международный розыск за банковские и имущественные махинации, арестован на курорте в Болгарии. Об этом пишет местный портал Varna24 .

Как сообщается, 58-летний гражданин России пытался скрыться на территории курортного комплекса «Св. Константин и Елена» в Варне. Его задержали в ходе спецоперации болгарской полиции.

Сейчас проводится процедура экстрадиции.

Ранее в Болгарии задержали представителей общественного движения «Русофилы», в том числе заместителя председателя организации. Одного из активистов подозревают в разглашении гостайны.

В июне гражданина России задержали в Германии по подозрению в слежке за украинцем и шпионаже.