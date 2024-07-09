Представителей общественного движения «Русофилы» задержали в Болгарии

В Болгарии начались задержания представителей общественного движения «Русофилы». Как написал «Царьград», ранее увели на допрос активиста Златомира Девленского, а сейчас стало известно о задержании заместителя председателя движения Асена Асенова.

В руководстве движения рассказали, что об этих задержаниях узнали постфактум, поскольку правоохранители ничего не сообщили соратникам Девленского и Асенова. По версии пловдивской прокуратуры, Девленский разгласил некую гостайну.

В самом общественном движении назвали «полным бредом» обвинения, предъявленные прокуратурой. По словам почетного председателя движения Николая Малинова, подробности задержания Девленского будут известны позднее.

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