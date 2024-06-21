Трех человек задержали в Германии из-за слежки за украинцем

Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании 3 человек по подозрению в шпионаже

IMAGO / Igor Myroshnichenko
Фото: IMAGO / Igor Myroshnichenko/Global Look Press

В Германии задержали трех человек с гражданствами России, Армении и Украины, заподозрив их в сотрудничестве с иностранной разведкой и слежке за украинцем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Генпрокуратуры ФРГ.

«Трое подозреваемых находились в Германии по заданию одной из иностранных секретных служб для сбора информации о находящемся здесь человеке c Украины», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, для этого 19 июня они пришли к кафе во Франкфурте-на-Майне. Предположительно, там как раз находился объект слежки.

В этот же день немецкие правоохранители задержали трех мужчин — Роберта А., Вардгеса И. и Армана С. — по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой.

В Черногории также задержали россиянина, которому вменяют якобы вмешательство в выборы в США. Запрос на это выдала американская сторона.

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