«В ближайшие дни». Трамп пообещал важные встречи по Украине

Трамп: очень важные встречи по Украине пройдут в ближайшие дни

В ближайшие дни состоятся очень важные встречи по Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время переговоров с премьер-министром Норвегии Юнасом Гаром Стере в Белом доме, сообщило агентство Reuters .

«Я думаю, мы добились большого прогресса, посмотрим, что будет. В ближайшие дни будут очень важные встречи», — сказал он.

По словам Трампа, у него есть дедлайн по урегулированию украинского кризиса, однако американский лидер не стал называть конкретные даты. Он предупредил, что если конфликт на Украине не удастся решить в те сроки, которые он определил, то США начнут «вести себя совершенно по-другому».

Ранее глава Белого дома заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно заключить мир, иначе он потеряет страну. Такое развитие событий Трамп предрек на ближайшие три года.