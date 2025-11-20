Школьник пострадал после взрыва бутылки с химикатами в Москве

Ученик московской школы пострадал после взрыва бутылки с химикатами

В Москве школьник пострадал в результате взрыва бутылки с химическим веществом. Об этом 360.ru сообщил источник.

ЧП произошло в Троицком автономном округе. По предварительным данным, взорвалась бутылка со средством для прочистки труб и фольгой, на место прибыла бригада скорой помощи.

С химическим ожогом головы, шеи и затылка в больницу отправили ученика 2011 года рождения.

Ранее в Люберцах два человека пострадали при хлопке самодельной петарды. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двух молодых людей с травмами, их отвезли в медицинское учреждение.

Пострадавшие рассказали, что изготовили петарду и хотели ее запустить, но она сдетонировала раньше.