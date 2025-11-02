В Берлине задержали сирийца, подозреваемого в подготовке теракта

В Берлине арестовали сирийца, подозреваемого в подготовке теракта. У него нашли материалы для изготовления взрывных устройств. Об этом сообщала газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В субботу спецназ задержал сирийца… подозреваемый Абдалла Р. планировал кровавую расправу, у него были обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств», — написала газета.

Сириец, задержанный по подозрению в преступлении, находится в следственном изоляторе. По предварительным данным, он проживал в Берлине по трем адресам: Бушкругаллее, Зоннеаллее и Линденштрассе.

«Детали о возможной цели пока неизвестны, но предполагается, что местом действия террориста был Берлин», — пишет издание.

Правоохранительные органы пока не предоставили официальной информации.

Ранее во время уличного фестиваля в Ванкувере водитель протаранил толпу. Погибли более 10 человек, среди них был ребенок. Полицейские задержали автомобилиста. Им оказался 30-летний местный житель. По результатам предварительного расследования правоохранители исключили версию теракта.