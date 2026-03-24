В Белоруссии расширили возможности для бесплатного ЭКО

Согласно документу, воспользоваться мерой поддержки смогут не только женщины, состоящие в браке, но и те, кто не замужем. При этом предусмотрен ряд условий: возраст пациентки не должен превышать 40 лет, а сама процедура может быть проведена только при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.

Отдельно в указе оговорен случай, когда первая бесплатная попытка оказывается успешной и завершается рождением ребенка. В такой ситуации женщина сохраняет право еще на одну процедуру за счет бюджета — воспользоваться им можно до достижения 49-летнего возраста.

Как и прежде, ЭКО будут проводить в государственных учреждениях здравоохранения. Перечень таких организаций определит Совет министров Белоруссии.

Основные положения указа вступят в силу через три месяца после его официального опубликования.

В пресс-службе президента отметили, что действующая программа уже показала свою востребованность и эффективность. Благодаря государственной поддержке в Белоруссии родились 2528 детей, а на реализацию программы было направлено около 28 миллионов белорусских рублей, или примерно 9,3 миллиона долларов.

Ранее благодаря процедуре ЭКО китаянка в 63 года родила дочь после семейной трагедии — смерти единственного взрослого сына.