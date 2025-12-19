В Белоруссии начали готовить «Орешник» к боевому дежурству

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Орешник» доставили в Белоруссию, началась его подготовка к боевому дежурству. Об этом сообщил глава Минобороны Виктор Хренин, его слова привел ТАСС .

«Ракетный комплекс „Орешник“ размещен на территории Белоруссии и готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно пригласим и покажем», — сказал министр.

Днем ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что для «Орешника» уже оборудовали первые позиции. Он отмечал, что комплекс нужен Белоруссии, чтобы защититься от угроз со стороны Запада.

В сентябре в кабинете Лукашенко засветилась мини-модель «Орешника». Новый комплекс — ракета средней дальности, впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года после удара в безъядерном исполнении по цели на территории Украины.