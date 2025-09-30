Лукашенко установил «Орешник» в своем кабинете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разместил в своем кабинете уменьшенную модель комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник». На это обратили внимание авторы приближенного к главе государства Telegram-канала «Пул Первого» .

Ранее, 1 июля, Лукашенко объявил, что «Орешник» разместят в Белоруссии к концу 2025 года. В конце сентября он уточнил, что комплекс «уже в пути».

«Орешник» — это баллистическая ракета средней дальности (БРСД). Впервые о ней стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ее ударе в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент России Владимир Путин.

Глава белорусского МИД Максим Рыженков заявлял ранее, что Белоруссия разместит на своей территории «Орешник», чтобы гарантировать безопасность. Министр назвал это вынужденной мерой.